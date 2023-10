C'est fait : Philippe Clément va prendre la tête d'un club légendaire

Depuis le licenciement de Michael Baele, Philippe Clément (49 ans) est cité comme l'un des candidats principaux pour devenir le nouveau T1 des Rangers de Glasgow. Alors qu'il était en discussions avec Al-Shabab, en Arabie Saoudite, Clément a privilégié la piste écossaise.

Après plusieurs jours de suspens, c'est désormais une certitude : talkSPORT annonce ce dimanche que Philippe Clément, libre depuis son licenciement de l'AS Monaco la saison passée, va devenir l'entraîneur des Rangers. Il a été préféré à Kevin Muscat, ancien entraîneur de Saint-Trond et ancien joueur des Glasgow Rangers.

Clément va donc coacher Nicolas Raskin, plutôt que Yannick Carrasco. Il devrait signer un contrat de 4 ans dans la capitale écossaise, avec pour défi prioritaire de rattraper son retard sur le rival, le Celtic, qui trône en tête du championnat avec 7 points d'avance.

BREAKING: Rangers are set to appoint Philippe Clement as their new manager.



Clement's main rival for the job Kevin Muscat has been told he is no longer in the running.



