📷 La photo officielle d'Anderlecht aux... Abattoirs du Bruxelles : le RSCA s'explique

Les Mauves ont réalisé leur photo officielle... aux Abattoirs d'Anderlecht. Un lieu qui en a surpris plus d'un, mais qui est expliqué.

Ce mercredi, le Sporting d'Anderlecht a publié sa photo officielle pour la saison 2023-2024. Surprise cependant concernant le lieu de celle-ci, puisqu'elle a été prise... aux Abattoirs de Bruxelles, lieu historique de la capitale.

Dans une vidéo aussi postée sur ses réseaux sociaux, le RSCA s'est expliqué quant à ce choix, par l'intermédiaire d'un certain Mourade, humoriste bruxellois et acteur dans le film Dikkenek. Dans le film, Claudy Focan (alias François Damiens) joue d'ailleurs le rôle de "Directeur général and Sales Marketing Manager" des abattoirs d'Anderlecht.