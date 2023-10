Les chiffres et les raisons de la crise que connait Ronny Deila au Club de Bruges

Les choses vont de mal en pis pour le Club de Bruges. Les Blauw en Zwart connaissent leur pire début de championnat depuis 40 ans. Ronny Deila a de quoi s'inquiéter.

Depuis des semaines, tout le monde dit la même chose : les analystes, les supporters et les joueurs eux-mêmes. En soi, l'équipe fonctionne assez bien et les prestations ne sont pas catastrophiques, mais il manque ce petit quelque chose pour terminer - et gagner - les matchs.

Les chiffres ne disent pas toujours tout...

La défense, par contre, est friable. La structure et l'organisation peu cohérentes ou solides. En 11 rencontres, le Club de Bruges a encaissé 12 buts. Un total qui peut paraître inquiétant, mais le Club fait encore partie des meilleures défenses du championnat.

Et en attaque ? Eh bien, ce n'est pas si mal : 23 buts marqués. Seule l'Union en a marqué plus cette saison. Si les chiffres des matchs ne sont donc pas si alarmants, les résultats le sont bien plus. En perdant contre Courtrai et enregistrant un triste 3/15, Bruges s'est indéniablement enfoncé dans la crise.

Le pire total de Bruges depuis 40 ans

Cela faisait depuis la saison 2003-2004 que les Blauw en Zwart n'avaient pas commencé avec un 16 sur 33. Pour tomber sur pire, il faut remonter 40 ans en arrière, en 1983-84... A cette époque, Bruges avait enregistré un triste 14 sur 33.

Le seul point positif de ces mauvaises années, c'est qu'ils étaient parvenus à se frayer une place sur le podium à l'époque. Les années où ils ont connu le plus mauvais résultat final (6e) de ces 40 dernières années, c'était après un meilleur départ (les saisons 2006-2007 et 1992-1993).

© photonews

Mais alors, pourquoi le Club connait-il une telle crise ?

Personne ne peut vraiment l'expliquer. Ronny Deila sort d'une bonne saison au Standard et a tenté d'imprimer des principes de jeu reconnaissables. Force est de constater que cela ne fonctionne pas.

Hans Vanaken, capitaine emblématique, ne parvient plus à atteindre sa meilleure forme. Il semble être un joueur totalement différent. Quant au rôle de leader, il est devenu clair qu'il ne peut pas l'assumer tout seul.

Ruud Vormer et Mats Rits étaient des guerriers et ils n'ont jamais été remplacés. Casper Nielsen, Hugo Vetlesen ou Andreas Skov Olsen sont de très bon joueurs de football et ont la carrure pour être des leaders techniques. Des leaders charismatiques, beaucoup moins...

Comment les choses pourraient vite s'empirer au Club de Bruges

La situation est certes inquiétante, mais pas (encore) alarmante. Le Club de Bruges reste à distance très raisonnable des équipes les mieux classées en championnat. Il leur suffit d'un déclic, d'une prestation aboutie, où leur domination devienne efficace et perde en stérilité.

En d'autres termes : Bruges doit vite se rassurer. Ce jeudi, face à Lugano, ils devront à tout prix aller chercher les trois points au risque de se mettre dans de beaux draps en Conference League.

Le match de Coupe de Belgique face au Beerschot risque d'être plus important qu'il n'y parait. On se rappelle qu'Hoefkens avait été viré après une humiliation face à Saint-Trond dans cette compétition. En championnat, il faudra se frotter à l'Antwerp et à l'Union Saint-Gilloise...Autant dire que si Deila veut sauver sa peau, les résultats doivent arriver incessamment sous peu.