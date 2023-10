🎥 Will Still fait le buzz après une séquence cocasse

đŸŽ„ Will Still fait le buzz aprĂšs une sĂ©quence cocasse

Coach du Stade de Reims depuis plus d'un an, Will Still (31 ans) fait parler de lui en Ligue 1. Le Belge est actuellement 6e du championnat français avec le club champenois.

Depuis qu'il a repris les rênes du Stade de Reims en tant que T1, Will Still fascine. De par ses résultats, mais aussi de par sa précocité et sa personnalité. Fréquemment mis en lumière par les médias de l'Hexagone, Still a offert une sympathique séquence. Lors d'un test son avant une interview au micro de Prime Video, il s'est amusé, rendant hommage à son pays natal. "Salut tout le monde. J'aime les frites et la Belgique !", s'est exclamé Still. Une vidéo qui a eu son petit succès sur X (ex-Twitter). Quand Will Still fait un test son au micro de Prime đŸ€Ł



À retrouver dans le bonus du DSF👇 pic.twitter.com/2VtqEH3YPe — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 24, 2023