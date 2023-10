"Quand on est petit, on rêve de l'avoir mais..." : Eden Hazard revient sur son rapport au Ballon d'Or

Le gratin du football mondial s'est donné rendez-vous à la cérémonie du ballon d'or hier soir. Fraichement retraité, Eden Hazard était de la partie.

Hier, à l'occasion du Ballon d'or, Eden Hazard a remis le trophée Raymond Kopa à Jude Bellingham. Et il est également revenu sur la récompense suprême de la soirée, que beaucoup lui situaient comme objectif durant sa carrière. Ses deux huitièmes places au Ballon d'or en 2015 puis en 2018 restent ses meilleures saisons en la matière.

Au micro de l'Equipe, Eden confie que la récompense restera toujours associée à Zinedine Zidane : "Pour moi, le Ballon d’or, ça représente Zizou. Ce trophée c’est lui. Ce sont des bons moments. Quand on était petits, on était devant la cérémonie avec mes frères. Donc oui ça rappelle beaucoup de bonnes choses".

L'ancien Diable Rouge ne regrette pas de ne pas avoir pu écrire son nom au palmarès : "Quand on est vraiment jeune, on en rêve, évidemment. On se doit de rêver de ça. C’est ce qui fait avancer. Mais après quand on commence à goûter au monde professionnel et à voir tous les bons joueurs, on se rend vite compte que c’est compliqué de l’avoir".