L'Union veut briser une malédiction qui dure depuis...1964

L'Union Saint-Gilloise accueille le Club de Bruges ce dimanche. Outre la volonté de prendre leur revanche après le titre perdu la saison dernière, les Saint-Gillois auront l'occasion de briser un signe indien qui perdure depuis près de 60 ans.

Cela fait en effet depuis 1964 que l'Union n'a plus battu le Club de Bruges à domicile. Certes, l'équipe bruxelloise a mis de très longues années à retrouver l'élite, mais ces dernières saisons, ce sont toujours les Blauw en Zwart qui ont soit gagné, soit contraint l'Union au partage sur son terrain.

“J’ai entendu dire que cela (une victoire à domicile) n’était plus arrivé depuis très longtemps", a commenté Alexander Blessin en conférence de presse ce vendredi, dans des propos relayés par la Dernière Heure. "Mais ce sont juste des chiffres."

"J’ai un peu parlé à mon groupe en début de saison de ce qui s’était passé lors du dernier match l’année passée", a continué le coach de l'Union, revenant sur l'énorme déception de la saison passée face au Club.

"J’ai juste dit qu’ils avaient l’opportunité d’écrire un nouveau chapitre… et ils le font plutôt bien. Bien sûr que ce type de moment vous poursuivra toujours ; vous ne pouvez pas les faire partir comme ça, mais on ne peut pas vivre dans le passé. Et on aura peut-être une nouvelle chance d’aller chercher le titre à la fin de ces playoffs.”