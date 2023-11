Kasper Dolberg, trop fort pour la Belgique... mais Anderlecht peut-il rêver de le garder ?

Voilà le "vrai" Kasper Dolberg, ou du moins ce qui s'en approche le plus depuis des années maintenant. Le Danois enchaîne les buts, et à ce niveau, Anderlecht peut-il espérer le garder plus d'une saison ?

Kasper Dolberg n'a rien à faire en Belgique. C'est ce que beaucoup se disaient au moment de sa signature, mais après tout, c'était sans tenir compte de saisons en demi-teinte, pour ne pas dire médiocres, de la part de l'ancien prodige de l'Ajax Amsterdam.

Après quelques mois, on en a la confirmation : Dolberg est trop fort pour notre championnat. Il est du calibre des Aleksandar Mitrovic, Joshua Zirkzee ou dans une moindre mesure Lukas Nmecha : le genre de buteur que le Sporting d'Anderlecht ne peut pas espérer garder plus d'un an. Avec 6 buts en 6 matchs consécutifs, le Danois se rapproche du record anderlechtois de Marc Degryse (7 d'affilée).

Dolberg, trop bon pour la Pro League

Jesper Fredberg en était conscient à la signature de Kasper Dolberg : "Kasper est trop bon pour jouer en Belgique. S'il retrouve son niveau, nous ne le garderons qu'une saison", déclarait le directeur sportif en début de mercato. Fredberg avait là réussi son coup de maître, celui qui a conditionné la suite de l'été anderlechtois.

Oui, mais voilà : si ça ne tenait qu'à Dolberg, un départ précipité ne serait pas forcément au programme. Lui qu'on sait si renfermé et timide s'est fait des amis au sein du vestiaire du RSCA (où il connaissait bien sûr déjà bien Delaney ou Schmeichel), il sourit, il s'ouvre un peu. La naissance de ses jumelles a été un facteur crucial également sur ce plan.

Cette belle entente avec ses équipiers se traduit sur le terrain également, car Dolberg, même s'il compte 8 buts en 12 matchs, n'est pas qu'un buteur : il participe enfin de plus en plus au jeu, comme à son époque ajacide. Ses combinaisons avec Dreyer et Hazard mettent le feu dans la défense adverse.

Kasper Dolberg est heureux à Anderlecht

Après des passages compliqués à l'étranger, Kasper Dolberg a tiré des leçons de ses expériences passées : la vie à Séville ou dans le Sud de la France, ce n'était pas pour lui. À Bruxelles, il retrouve un peu le cocon de l'Ajax, dans un pays à la mentalité plus proche de celle qu'il connaît au Danemark.

Avec un contrat jusqu'en 2027, un salaire de 2 millions que le RSCA peut assumer à long terme et un plaisir retrouvé, il n'est pas écrit que le séjour de Dolberg à Bruxelles ne dure qu'une seule saison, surtout en cas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Et avec un buteur à ce niveau, ça sent bon sur ce plan...