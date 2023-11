Trois (!) buts contre son camp : "J'ai eu du mal mentalement"

Le métier de défenseur est parfois cruel et ingrat. Récent exemple avec l'Eupenois Rune Paeshuyse, qui compte trois buts contre son camp lors des 5 derniers matchs de Pro League.

A nouveau buteur contre son camp ce week-end face au STVV (1-1), Rune Paeshuyse vit des moments assez compliqués. Le défenseur d'Eupen n'est plus qu'à une longueur du record de Bruno Godeau.

"Je ne vais pas mentir : j'ai eu du mal mentalement ces derniers jours", a confié Paeshuyse dans les colonnes du Nieuwsblad. "D'autant plus qu'il s'agissait de trois buts csc en très peu de temps. C'est seulement ma deuxième année en tant que footballeur professionnel. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Maintenant, je suis sous les projecteurs pendant un moment de manière négative. Je ne peux plus rien y changer. Et je ne peux pas non plus y faire grand-chose pour le moment."

Paeshuyse relativisait après son csc face à Saint-Trond. "Si je n'avais pas dévié le ballon contre STVV vendredi, par exemple, Koita aurait pu le mettre au fond des filets dans mon dos. D'ailleurs, j'ai trouvé que j'avais fait un bon match. Mais bien sûr, tout le monde ne parle plus que de ce but. Mes amis commencent déjà à me taquiner à ce sujet."