Deux Anderlecht-Standard en quelques jours : découvrez l'horaire complet des 8e de finale de Croky Cup

Le tirage au sort de la Croky Cup a eu lieu la semaine passée, mais une zone d'ombre demeurait : les dates précises des 8e de finale. C'est désormais connu.

La Pro League a révélé les dates et horaires précis des 8e de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi. Les rencontres se disputeront du 5 au 7 décembre, avec en ouverture le duel entre Courtrai et le RWDM le 5 décembre à 20h.

Deux rencontres cloreront ces 8e de finale le 7 décembre : Beveren - Union Saint-Gilloise à 20h, et le clasico entre Anderlecht et le Standard à 20h30. Deux clasicos en très peu de temps, donc, puisque le 10 décembre, trois jours plus tard, les deux équipes se retrouveront en championnat pour l'entame de la phase retour !

Le 6 décembre se tiendra le reste des 8e de finale, avec notamment Antwerp-Charleroi et Bruges-Zulte Waregem, entre 20h et 20h45. Retrouvez le programme complet ci-dessous :