Heynen sauve Genk du piège louvaniste

Les vice-champions de Belgique se sont faits peur en fin de rencontre, mais quand le bateau tangue, les Limbourgeois peuvent toujours compter sur leur capitaine.

Les rencontres s'accumulent pour nos représentants européens. Genk a disputé son match de Conference League jeudi, et ce dimanche, c'est l'équipe d'OHL avec son tout nouveau coach qui se rendait dans le Limbourg. Oscar Garcia fêtait en effet sa toute première sur le banc des Louvanistes.

Dire qu'on s'est amusé devant ce duel, ce serait mentir. Le vice-champion de Belgique semblait fatigué, alors qu'à OHL, on fait ce qu'on peut avec les nombreux blessés du secteur défensif et un moral qui est un peu en berne.

Un peu avant la demi-heure, Baah provoque Misao pour obtenir un penalty justement sifflé par Wim Smet. Heynen voir son tir être repoussé, mais il est présent pour son propre rebond pour ouvrir le score (25', 1-0). Avant la pause, et même tout au long du match, il n'y en a que pour Genk qui multiplie les occasions, que ce soit par Tolu ou Baah, mais le déchet général de ce duel empêche l'équipe locale de faire le break.

OHL, de son côté, n'en demande pas tant et fait tout ce qu'il faut... pour rester dans le match le plus longtemps possible. Ce scénario, il tient la route puisque lorsqu'Oscar Garcia fait ses nombreux changements offensifs, il ne reste que 10 minutes et le score n'est que de 1-0.

Et donc forcément... OHL égalise par Brunes qui est à la finition d'un superbe mouvement à trois et qui termine cliniquement l'action (86', 1-1). Mais Heynen montre parfaitement qu'il est l'âme de cette équipe en étant, dans les toutes dernières secondes, à la réception d'une remise de Tolu pour planter le but de la victoire (90', 2-1).

Et ce n'est pas terminé, car en contre, Paintsil se heurte à Prévot, mais l'inévitable Munoz suit et marque de la tête (90'+5, 3-1). Avec cette victoire, Genk se retrouve à la 4ème place avant de se déplacer au Standard.