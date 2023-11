La belle surprise d'Eden Hazard : "Le plus beau jour de sa vie"

Eden Hazard est allé participer à l'entraînement d'une équipe de jeunes du Rayo Majadahonda, le club de son fils Yannis. L'entraîneur de jeunes du club n'en revenait pas.

Jeune retraité, Eden Hazard est devenu un papa à temps plein, mais cette activité ne le tient pas éloigné des terrains de football. Son fils Yannis, notamment, évolue chez les jeunes du Rayo Majadahonda, et son papa l'accompagne souvent. Cette fois, il a même chaussé les crampons pour prendre part à l'entraînement.

"On s'est d'abord entraîné au passing, puis on a fait un toro avant de travailler la conservation de balle", détaille Adrian Costa, coordinateur des jeunes du Rayo Majadahonda, dans le média espagnol Relevo. "Enfin, nous avons terminé par un petit match de 20 minutes". Eden Hazard, qui a rechaussé les crampons voilà quelques semaines dans le cadre d'un match de gala à Calais, a apparemment pris énormément de plaisir.

Eden Hazard "tirait la langue"

"C'est lui qui a proposé de participer. Que puis-je dire quand une légende comme lui propose cela ? C'est un honneur d'avoir une telle légende chez nous. Carlos, le coach des U13, a dit que c'était le plus beau jour de sa vie", continue Costa. Et Hazard lui-même s'est amusé : "Pour le moment, il joue surtout au golf, donc ça lui fait plaisir de sentir un ballon de foot. Il a reconnu qu'il tirait la langue à la fin (rires). Je lui ai suggéré de jouer pour l'équipe A, mais ça me semble peu probable !", conclut Adrian Costa en riant.