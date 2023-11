Petite catastrophe pour l'un des plus grands talents du football français ?

Warren Zaïre-Emery a battu des records en étant titularisé face à Gibraltar ce samedi, puis en marquant l'un des 14 buts de la France. Malheureusement, le Parisien s'est ensuite blessé.

Cela aurait pu être une soirée parfaite pour Warren Zaïre-Emery. Le prodige du PSG est devenu le plus jeune international français depuis 1914, à 17 ans, 8 mois et 10 jours. Il en est également devenu le plus jeune buteur, participant à la véritable démonstration de la France contre Gibraltar (14-0) et inscrivant le 3e but des Bleus à la 16e minute.

Mais Zaïre-Emery a ensuite été blessé par un tacle adverses et est sorti à la 20e minute de jeu. La poisse pour le jeune défenseur central parisien dans un match à l'enjeu si limité. Pire : sa blessure à la cheville pourrait être sévère. "Cela pourrait être pire vu le geste, mais sa cheville a bien réagi. On espère que ce ne sera pas trop grave pour lui ", a déclaré Didier Deschamps après le match.

Le Paris Saint-Germain retient donc son souffle, car Warren Zaïre-Emery est incontournable cette saison avec 84% de temps de jeu, dont 11 matchs en Ligue 1. Il est le joueur U17 à la valeur marchande la plus élevée (50 millions) selon Transfermarkt.