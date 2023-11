Excellente nouvelle pour le Cercle de Bruges !

Le choix de Muslic intervient alors qu'il réalise un excellent travail avec le Cercle Bruges, actuellement à la quatrième place du classement avec 25 points en 15 matchs. Cette décision de prolongation constitue un vote de confiance envers le projet en cours au sein du club, et renforce la position de Muslic en tant qu'élément clé de cette réussite sportive.

Les performances solides de l'équipe sous la direction de Muslic ont suscité un intérêt significatif de la part de clubs de haut niveau, mais le technicien a préféré poursuivre son travail avec le Cercle Bruges, exprimant ainsi son attachement au projet en cours et à son développement

🚨🇧🇪 Understand Miron Muslic has now agreed to extend his contract at Cercle Brugge until June 2025, agreement in place.



Despite strong interest from Bundesliga and Serie A clubs, Muslic decides to continue.



