Riemer fait à nouveau l'éloge de Vertonghen : "J'espère que tout le monde le reconnaîtra pour cela !"

Depuis le début de la saison, un joueur symbolise le renouveau du RSC Anderlecht : Jan Vertonghen. A 36 ans, le Diable Rouge prouve encore qu'il fait partie des meilleurs Belges en activité. Son expérience sera définitivement une arme pour le Sporting dans sa quête de la gloire retrouvée.

Et si le match face au RWDM était l'une des victoires les plus importantes de la saison d'Anderlecht ? Celle qui pouvait les lancer et leur faire prendre confiance en leurs capacités d'aller jouer le titre ? Le Sporting a en effet été mis en grande difficulté durant ce derby, dans des circonstances toutes sauf évidentes.

Si certains joueurs sortis du banc - notamment - ont gagné des points (on pense à Stroeykens, Vazquez ou même Raman), l'un des cadres du Sporting a de nouveau montré la voie en donnant l'assist victorieux sur un centre millimétré : Jan Vertonghen.

En tant que véritable capitaine, il n'a jamais rechigné à haranguer ses coéquipiers et se projeter lui-même aux postes plus offensifs. "Ce ballon devait arriver au second poteau. Comme il n'y parvenait pas, je l'ai fait moi-même", plaisantait-il même en après-match.

© photonews

Jan Vertonghen, un exemple pour tous

Les images de Vertonghen demandant à ses coéquipiers dans le vestiaire de ne pas jubiler lors de la mi-temps au Standard ont eu de quoi faire réagir. Dans une équipe qui semble trouver ses marques mais reste assez inexpérimentée - sans parler du fait que, comme chaque année, des jeunes peuvent encore frapper à la porte de l'équipe première -, le rôle de Vertonghen est primodial, essentiel.

Questionné en conférence de presse d'après-match sur la prestation et l'implication de son capitaine, Brian Riemer s'est de nouveau montré extrêmement élogieux envers Sterke Jan.

"J'espère que tout le monde en Belgique le reconnaîtra pour cela : il a eu une carrière dont 99, 99% des footballeurs peuvent rêver - avec une finale de Ligue des Champions, des championnats gagnés...mais il est encore si passionné ! Il ferait tout pour gagner des matchs, Il continue à pousser, encore et encore. Il est un exemple de par son caractère et pour les jeunes joueurs de l'équipe."