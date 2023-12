Le Standard réagit à la très lourde suspension proposée à l'égard d'Isaac Price : "Absurde !"

Isaac Price a été exclu lors de la rencontre perdue ce jeudi en Coupe de Belgique sur le terrain du Sporting d'Anderlecht (2-0). La suspension proposée à son égard a été refusée par le Standard.

Alors que le Standard était mené 2-0 et que l'on entamait l'heure de jeu, Isaac Price a été exclu après une faute commise sur Moussa N'Diaye.

Le jeune joueur du Standard risque donc une suspension. Le parquet de l'Union belge a en effet proposé 3 matchs de suspension. Une proposition à laquelle le Standard a vivement réagi par voie communiqué.

"Le Standard est extrêmement interpellé par cette proposition totalement disproportionnée et même absurde au regard d’une action dont l’ensemble des observateurs du football estiment qu’elle a été trop sévèrement sanctionnée par un carton rouge."

Le Standard n'est donc pas d'accord avec cette proposition. "Le club et le joueur refusent bien évidement cette proposition et entendent bien faire respecter l’équité et la crédibilité du sport en obtenant une absence de sanction supplémentaire."