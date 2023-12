Brian Riemer charge ses joueurs après le match nul contre le Standard

Brian Riemer n'était pas satisfait du match contre le Standard. L'entraîneur danois a eu du mal à digérer la performance d'Anderlecht, qui n'a pas évolué au niveau affiché ces dernières semaines.

Brian Riemer n'était pas content sur ses joueurs dans son interview d'après-match. "On ne peut pas être au top à chaque match, mais on doit quand même attendre un certain niveau. La différence entre notre meilleur niveau et celui d'aujourd'hui était beaucoup trop grande. a indiqué Riemer. "Nous avons manqué de mouvement, il y a eu des erreurs techniques.... Nous devons en tirer les leçons."

Riemer tirait un triste constat : "Si nous ne sommes pas à notre meilleur niveau, nous devrions être capables de faire mieux que cela. C'était juste un mauvais match de notre part. Nos objectifs étaient plus hauts que ceux du Standard. Mais nous nous sommes fait piéger et nous les avons laissés passer par les côtés et le milieu beaucoup trop facilement."

Le Danois estime que, malgré le mauvais niveau affiché par ses joueurs, Anderlecht aurait pu l'emporter ce dimanche. "Je pense que ça aurait pu être le cas, oui. Je ne pense pas que le Standard se soit procuré beaucoup d'occasions franches. Mais ce n'est pas grave, car nous n'étions tout simplement pas au niveau. Nous avons commencé le match trop lentement et nous avons donné des buts trop facilement."