Dégoûté par les propos de Carl Hoefkens sur Kasper Schmeichel, Brian Riemer répond au Standard

Après le partage face au Standard, Anderlecht a vite dû passer à autre chose pour défier l'Antwerp. Mais Brian Riemer a tout de même tenu à réagir aux propos tenus par Carl Hoefkens sur Kasper Schmeichel.

Dans la traditionnelle vidéo "Inside" du Standard, pour rapprocher au plus près les supporters de ce qui se dit dans le vestaire, une phrase avait particulièrement fait parler d'elle après la double confrontation face à Anderlecht. Elle est signée Carl Hoefkens et vise ouvertement Kasper Schmeichel : "Si vous frappez dans le coin, ce sera goal à coup sûr. Ce gardien ne sait pas plonger jusqu’au poteau".

Publiée il y a trois jours, la vidéo a fait réagir Brian Riemer jusque dans les travées du Bosuil : "Quand je vois un autre club mettre sur ses médias sociaux une phrase négative sur Kasper, je trouve que ça ne se fait pas. Là ça devient quelque chose de personnel, sur l’homme" déclare-t-il après le partage contre l'Antwerp, un match lors duquel Schmeichel s'est montré à son avantage.

De son côté, le gardien danois se montrait beaucoup mesuré : "En tant que coach adverse, vous devez dire des choses pareilles. Moi, je le ferais aussi. C’est une bonne manière de donner confiance à vos joueurs. Ce qu’un coach adverse dit à mon sujet ne va pas m’empêcher de dormir. Et non, cela ne va pas me motiver non plus. Hoefkens a le droit d’avoir cet avis". Le prochain Clasico risque tout de même de sentir le soufre.