Jan Vertonghen revient sur l'affaire Courtois : "Thibaut est une personne très fière"

Thibaut Courtois reviendra-t-il chez les Diables Rouges ? La question reste en suspend parce que le gardien est blessé, mais ne manque pas de déchaîner les passions.

Invité sur le plateau d'Extra Time, émission présentée par la VRT, c'est le recordman de sélections en équipe nationale Jan Vertonghen qui a été invité à s'exprimer sur l'affaire Thibaut Courtois.

Vertonghen explique avoir parlé avec Courtois à ce sujet. "C'est une question délicate. À mes yeux, c'est le meilleur gardien du monde. De plus, Thibaut est une personne très fière. J'ai été en contact avec lui, mais je préfère garder cette conversation entre nous."

Récemment, Timothy Castagne et Thomas Meunier sont revenus sur cette affaire, donnant leur avis. Vertonghen a adopté une position bien différente. "Je ne pense pas non plus que Courtois attende que d'autres déclarent dans les médias qu'il doit s'excuser. S'il s'excusera ? Cela reste à voir."