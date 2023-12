Christian Burgess, insulté par des supporters de Bruges, réagit avec humour

Christian Burgess a énervé de nombreux supporters du Club de Bruges lors du partage face à l'USG. L'un d'eux a même été insulter le défenseur anglais en privé.

S'il est une crème en dehors des terrains, Christian Burgess est aussi l'un des joueurs les plus roublards de Jupiler Pro League dès que la rencontre commence. Ce n'est pas nouveau, même si certains semblent le découvrir cette saison... par exemple, du côté de Bruges. Après la rencontre face à l'Union cette semaine (1-1), un supporter des Blauw & Zwart est allé évacuer sa frustration dans les messages privés de Burgess.

Un supporter, dont le nom est laissé bien visible par Burgess sur ses réseaux sociaux et que nous ne reproduirons pas ici, écrit ainsi au joueur : "J'espère que toi et toute ta famille ne réussirez jamais rien ! Toute la rencontre, toi et tes équipiers jouiez quelque chose qui n'a rien à voir avec du football ! Et en plus, t'es moche". Les insultes continuent : "J'espère que tu vivras une vie misérable ou changera d'attitude mais la seconde option me paraît impossible avec un idiot comme toi".

Burgess répond aux supporters brugeois

Ce à quoi Christian Burgess commente : "J'espère que tu vas bien, Maarten, tu as l'air blessé". Un autre supporter écrit également : "Ta mère est une prostituée, pas étonnant qu'elle ait donné naissance à un fils de p*te comme toi ! Je te souhaite de tomber très malade ! Ton équipe est merdique et tu ne ressembles à rien", entre autres aménités. Burgess, partageant une photo du supporter en question, le moque alors : "Et c'est moi qui ne ressemble à rien ?".

Des insultes sur les réseaux qui ont valu au défenseur de l'Union une vague de soutien sur les réseaux sociaux, de la part de supporters de la RUSG mais aussi d'autres clubs.