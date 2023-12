Le VAR en prend encore pour son grade : "Tout doit être beaucoup plus rapide et plus clair"

Décidément, il ne se passe pas une seule journée de championnat sans que l'arbitrage belge ne soit critiqué. Marc Degryse, ancien joueur professionnel et Diable Rouge, en a marre.

On aurait espéré qu'en signe de cadeau de fin d'année, l'arbitrage belge soit pour une fois exempt de toute critique - qu'elle soit légitime ou non. C'est loupé. Il faut dire que les clubs, les joueurs, les coachs et les observateurs ne se privent jamais de remettre de l'huile sur le feu.

Dans la foulée de sa réaction après Anderlecht - Genk (où il avait allumé l'arbitre du VAR Jan Boterberg), Marc Degryse s'est cette fois-ci exprimé sur Club de Bruges - Union, où le penalty accordé au Club a fait objet de controverses.

"Il devrait y avoir plus de clarté lorsque la VAR décide quelque chose. S'agissait-il d'une main de Lazare ou d'une faute de Burgess ? Il s'est avéré après coup que c'était la première. Mais pourquoi faut-il attendre si longtemps avant d'en être informé ?", s'est questionné Degryse dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

Degryse veut voir du progrès venant de l'arbitrage et des informations données. "C'était une discussion inutile, on peut éviter tant de frustration. Quelqu'un devrait pouvoir transmettre ce message au stade et aux joueurs. Ils méritent une explication. Je pense que le quatrième arbitre doit être rapidement informé par l'intermédiaire de l'arbitre ou de la VAR. Tout devrait aller beaucoup plus vite, et c'est le rôle de l'arbitre de clarifier les choses. Et pas seulement 24 heures plus tard."