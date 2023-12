Pas de nouveau contrat : fin d'histoire imminente pour deux joueurs qui ont marqué le Club de Bruges

Alors que ce n'était pas vraiment prévu, Denis Odoi et Eder Balanta ont été un petit peu utilisés par Ronny Deila cette saison. Néanmoins, le deux joueurs expérimentés n'ont plus aucun avenir en Venise du Nord.

Denis Odoi et Eder Balanta font partie des joueurs les plus expérimentés du noyau du Club de Bruges. Et comme beaucoup en Jupiler Pro League, leur contrat expire en fin de saison. Dès le mois de janvier, ils peuvent donc négocier avec le club de leur choix.

Les deux joueurs ne semblent avoir aucun avenir en Venise du Nord. Selon le Nieuwsblad, Odoi pourrait d'ailleurs connaître la dernière expérience de sa carrière, et pourrait raccrocher les crampons en fin de saison, lorsqu'il sera âgé de 36 ans.

Ce n'est certainement pas une option pour Eder Balanta, 30 ans. Néanmoins, le médian défensif ne suscite, pour le moment, aucun intérêt... tout comme l'été dernier. Le Colombien devrait donc également finir la saison à Bruges, avant de partir librement pendant l'été.