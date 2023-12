Une page se tourne : Kevin De Bruyne n'est plus le Diable le plus cher, la jeune génération au pouvoir

Petit à petit, la génération dorée passe le flambeau à une nouvelle levée de Diables Rouges. L'évolution des valeurs marchandes ne trompe pas.

En cette fin d'année 2023, Kevin De Bruyne n'est plus le Diable Rouge le plus cher selon Transfermarkt. La dernière mise à jour du site spécialisé fait passer la valeur de KDB de 70 à 60 millions. Il croise Jérémy Doku, qui voit sa valeur grimper de 60 à 65 millions.

Depuis le retour des Diables Rouges sur le devant de la scène internationale, c'est donc la première fois qu'un membre de la génération dorée est dépassé par la relève.

Cela se ressent dans le top 10 : Romelu Lukaku et Thibaut Courtois, respectivement huitièmes et neuvièmes (évalués à 35 millions) sont dépassés par des joueurs comme Johan Bakayoko (40 millions), Roméo Lavia et Amadou Onana (50 millions) ou Loïs Openda, évalué à 55 millions d'euros. A 18 ans, Arthur Vermeeren (valorisé à 30 millions) est lui aussi proche de les dépasser.