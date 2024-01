Anderlecht affrontera un adversaire étonnant lors de son stage hivernal

Le Sporting d'Anderlecht part en stage ce vendredi direction la Tunisie. Les hommes de Brian Riemer affronteront un adversaire surprenant.

Ce vendredi, Brian Riemer et son groupe partiront pour la Tunisie et Tabarka (lire ici). Un stage hivernal lors duquel le RSC Anderlecht affrontera a priori un seul adversaire en match amical, en raison du peu de temps à disposition du coach pour préparer la première rencontre de l'année.

Alors que la piste évoquée initialement était celle d'une nation africaine en pleine préparation de la CAN, ce sera finalement un club qu'affrontera le Sporting. Le nom est trompeur : en effet, le club se nomme Al-Ahli SC, et on serait tenté de croire qu'il s'agit du club saoudien de Roberto Firmino, entre autres stars.

Mais le Nieuwsblad nous détrompe ce jeudi matin. Il s'agit en effet d'Al Ahli SC, club... libyen de la ville de Tripoli. Le deuxième club le plus titré de Libye, qui a notamment été entraîné en 2014 par le Néerlandai Ruud Krol. Un adversaire autrement moins relevé, donc.