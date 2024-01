La nouvelle pique à peine dissimulée d'Hein Vanhaezebrouck envers sa direction

La Gantoise est éliminée de la Coupe de Belgique ce mardi soir après sa défaite face au Club de Bruges (0-1). Le coach des Buffalos, Hein Vanhaezebrouck, avait comme d'habitude beaucoup de choses à dire en après-match.

Premièrement, Vanhaezebrouck a regretté le nombre de joueurs partis à la CAN et à la Coupe d'Asie et sur lesquels il ne peut actuellement pas compter.

"C'est dommage pour les joueurs de se retrouver dans une situation qu'ils n'ont pas choisie. Ils ne peuvent rien faire contre le fait que nous n'ayons pas assez de joueurs. Ils risquent de voir la finale leur passer sous le nez de cette manière. Nous n'avions pas perdu un seul match à domicile. Je viens d'entendre de grandes célébrations dans le vestiaire du Club. Cela ne s'est pas encore produit ici cette année. En raison des circonstances, nous devons maintenant encaisser cela. Cela fait mal. Parce que ce n'est pas la faute des joueurs ou du staff."

Par contre, HVH ne s'est une nouvelle fois pas privé de critiquer indirectement sa direction. "Je pense que dans d'autres équipes, des joueurs sont également partis. A Genk, trois ou quatre, à l'Union aussi. Mais je ne pense pas que cela leur pose beaucoup de problèmes. C'est tout à l'honneur du club. Il faut être armé pour y faire face, il faut en tenir compte. Le noyau doit être suffisamment étoffé pour y faire face. J'espère que nous pourrons bientôt rattraper notre retard afin d'éviter d'autres problèmes et de ne pas perdre de places au classement. Et il n'y a pas que Tissoudali et Hong. Il ne faut pas oublier Fofana. L'homme des derniers mois, qui a fait la différence. Il sera donc vendu... Il faut l'accepter. C'est la réalité. Il faut faire avec, mais c'est très dur, surtout pour le groupe de joueurs."