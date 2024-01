Gift Orban s'en va, et Hein Vanhaezebrouck n'en veut pas à La Gantoise

On sait que Hein Vanhaezebrouck est du genre à râler lorsqu'un mercato ne se passe pas comme il le souhaite. Mais le départ de Gift Orban ne lui pose pas de problème.

Après avoir perdu Malick Fofana, Hein Vanhaezebrouck va donc perdre Gift Orban. Alors que La Gantoise est déjà privée de plusieurs cadres en raison de la CAN, deux autres joueurs importants s'en vont, et Vanhaezebrouck sait que c'est inévitable. On parle en effet de grosses sommes, à savoir 22 millions pour Fofana et 13 millions pour Orban (dont le transfert n'a pas encore été officialisé).

Vu la méforme incontestable du Nigérian, Gand fait une bonne affaire, comme nous l'expliquions par ici. "Il y a eu beaucoup d'intérêt pour Gift l'été dernier. Et maintenant, nous recevons une offre qui correspond à ce qui avait été proposé l'été dernier. Nous devons accepter, c'est aussi simple que ça", déclare Hein Vanhaezebrouck dans des propos relayés par Sporza.

"Car sinon, vous courez le risque que dans 6 mois, sa valeur baisse encore. C'est une situation idéale". Le coach gantois n'utilisait plus Gift Orban en tant que titulaire indiscutable, même si ses 12 buts en 30 matchs cette saison ne sont pas négligeables. "J'espère qu'avec ces transferts et les investissements du nouveau propriétaire, nous pourrons travailler au mieux dès l'été prochain à un niveau digne d'un grand club".