La frustration de Pierre Patron, qui revient sur la surprise du jour

Le gardien de but du Sporting de Charleroi, Pierre Patron, a partagé ses réflexions après la défaite de son équipe 4-1 face à l'Antwerp. Patron a été appelé à jouer en l'absence d'Hervé Koffi, qui participe à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Malgré ses efforts, Charleroi n'a pas réussi à contenir l'équipe adverse, et Patron a commenté la rencontre de manière détaillée.

" C'est frustrant de prendre 4 buts. Le premier, c'est une frappe contrée, déviée qui rentre dans le but. Le deuxième, j'ai fait l'arrêt, mais l'attaquant a eu de la chance. C'était une belle équipe de l'Antwerp. Il n'y a pas grand-chose à dire ", a déclaré Pierre Patron, soulignant la malchance sur le premier but et la qualité de l'adversaire.

Un Janssen déterminant

Le gardien a évoqué le plan de jeu de Charleroi, axé sur la transition, mais a admis que le losange au milieu de terrain adverse les avait surpris. " On a essayé, mais l'adversaire était très fort ", a-t-il ajouté.

Une surprise a été soulignée par Patron concernant la présence de Janssens au milieu, une composante inattendue de l'équipe adverse. Malgré cette défaite, le gardien garde les yeux tournés vers l'avenir, en particulier la prochaine rencontre contre Bruges.

" Il y a Bruges qui vient chez nous dans une semaine, on doit jouer tout le monde. On sait ce qu'on a bien fait et mal fait, on doit tout corriger avant de recevoir Bruges la semaine prochaine ", a conclu Pierre Patron, soulignant la nécessité d'analyser les erreurs et d'apporter des ajustements avant le prochain défi.

La défaite peut être décevante, mais les commentaires de Patron reflètent la détermination de l'équipe à apprendre de cette expérience et à se préparer pour les défis à venir dans la compétition. La zone rouge se rapproche en effet terriblement.