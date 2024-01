Gros dilemme pour Réginal Goreux et Ivan Leko avant un week-end important pour le Standard

Ce vendredi, le Standard et le SL16 FC joueront au même moment. Un dilemme pour Réginal Goreux et Ivan Leko qui devront composer avec les absences pour surmonter un week-end important.

Hasard du calendrier, Cercle de Bruges - Standard se jouera ce vendredi soir (20h45), au même moment que SL16 FC - Lommel (20h00). Battus contre Courtrai, les Rouches doivent impérativement prendre des points, malgré les nombreuses absences auquel est confronté Ivan Leko.

Pour ce voyage au Jan Breydel Stadion, Ibe Hautekiet, Nathan Ngoy et Cihan Canak sont forfaits, ce qui sera probablement aussi le cas d'Hayao Kawabe. Wilfried Kanga et Steven Alzate sont incertains, alors que la première recrue des Rouches dans ce mercato hivernal, Souleyman Doumbia, n'est pas encore prête à commencer la rencontre. Enfin, Aiden O'Neill s'est qualifié pour les 1/8es de finale de la Coupe d'Asie, avec l'Australie.

Cela pousse donc l'entraîneur croate à faire des choix, et à remplir son effectif avec des jeunes joueurs. Hakim Sahabo et Lucas Noubi étaient titulaires contre la lanterne rouge, avec Brahim Ghalidi et Daan Dierckx sur le banc.

Les jeunes du Standard sur le banc au Cercle, ou titulaires contre Lommel ?

Mais en Challenger Pro League, assurer le maintien du SL16 FC est primordial pour l'avenir du club. Les espoirs du Standard ne partent pas favoris contre Lommel, mais ils ont déjà causé beaucoup de problèmes aux équipes de la colonne de gauche, et encore plus depuis l'arrivée de Réginal Goreux sur le banc.

Noubi et Sahabo seront du déplacement au Cercle, mais quid des autres jeunes joueurs ? Ivan Leko doit-il les reprendre avec le noyau A, quitte à les laisser sur le banc comme ce fut le cas pour Ghalidi et Dierckx contre Courtrai ? Où doit-il laisser Réginal Goreux profiter de ses éléments importants, en remplissant son noyau d'une autre manière ? Un fameux dilemme.