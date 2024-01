Leoni ému après les débordements des supporters d'Anderlecht : "Je ne vais pas dormir cette nuit"

Cela devient tout simplement ridicule. Les joueurs doivent supplier leurs supporters de laisser le match aller jusqu'au bout des 90 minutes. Anderlecht a envoyé Théo Leoni avec Jan Vertonghen auprès des supporters pour les apaiser et les dissuader de jeter de la bière.

Depuis quand est-il prévu que les supporters décident si un match doit se jouer ou non ? Et s'il doit être interrompu car le résultat ne leur convient pas. Théo Leoni comprenait la frustration des supporters d'Anderlecht, mais pas la manière dont ils l'ont exprimée.

"Nous avons besoin de nos supporters, mais ils doivent aussi avoir confiance en nous et en notre jeu", a-t-il confié désespéré après le match. "Je sais qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais pensent-ils que nous sommes heureux ? Nous vivons pour ces matchs. Je ne vais pas dormir à cause de cela. À 4 heures du matin, je serai éveillé avec de grands yeux. Je me connais. Cela me ronge."

Message émotionnel aux fans

Leoni, avec Vertonghen à ses côtés, n'a pas hésité à aller voir les supporters. "J'ai toujours pris mes responsabilités depuis que je suis tout petit, et je dois le faire parce que nous aurions dû mieux jouer aujourd'hui. Nous avons les qualités pour jouer beaucoup mieux."

Ils affronteront à nouveau l'Union dimanche, et il n'y a aucune indication que cela se passera mieux sur et en dehors du terrain. Mais Leoni avait un message pour les supporters. "Nous avons besoin de vous, nous sommes deuxième au classement et nous voulons tous la même chose, nous défendons les mêmes couleurs. Il y aura des moments magnifiques, mais aussi des moments difficiles, et on m'a toujours appris que c'est précisément dans les moments difficiles que nous devons nous soutenir mutuellement."