Coéquipier de... Ronaldo, international martiniquais : qui est Jérémy Petris, qui doit remplacer Ken Nkuba ?

Ken Nkuba va quitter le Sporting Charleroi, un départ qui ne fera pas plaisir aux supporters. Pour le remplacer, Mehdi Bayat a déjà trouvé la perle rare, qui vient de Bulgarie.

Le nouveau latéral du Sporting Charleroi s'appelle donc Jérémy Petris (26 ans), et débarque du Levski Sofia, en D1 bulgare. Petris était titulaire chez le 6e d'efbet Liga, où il évolue depuis février 2022 et sa signature au Tsarsko Selo, autre club de Sofia. Au moment de son arrivée en Bulgarie, le natif de Bagnolet (Île-de-France) était un peu en perdition après divers prêts en Serie C, voire Serie D depuis Crotone (qui faisait l'ascenseur entre Serie A et Serie B).

C'est sans avoir porté les couleurs de Crotone une seule fois que Jérémy Petris arrive libre à Tsarsko Selo et en deux ans en Bulgarie, sa cote a monté en flèche : il y a quelques mois de cela, le latéral du Levski Sofia était estimé à un million d'euros. Il est toujours estimé à 800.000 euros, mais arrive en fin de contrat en juin prochain.

Un... back droit pour remplacer Nkuba

Fait étrange : s'il arrive pour remplacer Ken Nkuba qui est un ailier très offensif (4 buts et 5 passes décisives la saison passée), Petris n'est pas un latéral offensif à proprement parler. Il est même un pur back droit au Levski Sofia, et n'a ni marqué ni délivré de passe décisive cette saison (un but et aucun assist en 53 matchs avec le Levski, 2 buts et 2 assists tous clubs confondus dans sa carrière).

Son profil est donc radicalement différent de celui de Nkuba, et on se demande un peu s'il pourra assumer des responsabilités plus offensives chez les Zèbres. L'arrivée de Jérémy Petris signifie peut-être que Mazzù donnera la priorité à une défense à 3 avec des pistons faisant tout le flanc, un rôle que connaît mieux sa nouvelle recrue (24 matchs en tant que piston droit à Gozzano, en Serie C et D). Reste la question des statistiques, peu flatteuses, mais Petris ne jouait à l'époque pas dans une équipe dominatrice.

Coéquipier de Ronaldo et Tsunami... et bientôt de Mickaël Biron ?

Un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est la vitesse de Jérémy Petris, qui serait le joueur le plus rapide du Levski. Cela se jouerait entre lui et un certain... Ronaldo, ailier droit devant lui. "Je crois que sans ballon, il est plus rapide. Mais avec ballon, je suis plus rapide que lui", déclarait Petris il y a quelques semaines aux caméras du Levski Sofia. Avec Ronaldo à droite et Tsunami (ça ne s'invente pas) à gauche, le Levski Sofia ne manquait en tout cas pas de patronymes intéressants.

Les performances de Petris depuis sa signature en Bulgarie n'ont pas attiré les regards que des recruteurs carolos. En effet, le Français a été appelé, non pas par Didier Deschamps... mais par Mark Cola, sélectionneur de la Martinique, en mars dernier. Le problème est que la Martinique n'est pas reconnue par la FIFA, ce qui n'oblige en aucun cas les clubs à libérer leurs joueurs. Mais cette sélection pourrait en appeler d'autres, et Petris pourrait alors retrouver un certain Mickaël Biron, buteur des Matininos.