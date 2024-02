Les éloges surprenants du coach d'Eupen envers Charleroi

Malgré la défaite, Florian Kohfeldt était étonnamment souriant en salle de presse. Beau joueur, il a souligné la belle performance de Charleroi... en première période.

À la mi-temps, les discours en salle de presse n'étaient pas vraiment élogieux. Beaucoup soulignaient la timidité du Sporting Charleroi. Déjà, en zone mixte, Jules Van Cleemput s'en défendait un peu : "Le but en première période était de leur laisser le ballon et de rester bien en bloc", précise le défenseur carolo. "On a donné peu d'occasions à l'adversaire, et concrétisé l'une des nôtres".

Pierre Patron, lui, semblait reconnaître que le jeu carolo avait été foncièrement différent en seconde période : "Oui, c'est ce que le coach nous a demandé de faire à la pause, mais on s'en est aussi rendu compte nous-mêmes", assure le portier des Zèbres. "En première période, on a été un peu timides. On savait qu'il fallait lâcher les chevaux en seconde période et on l'a bien fait".

Les éloges de Florian Kohfeldt

En conférence de presse, Florian Kohfeldt, lui, surprenait en... félicitant Charleroi pour cette première période. "C'est difficile à expliquer, mais Charleroi a été très bon dans cette première mi-temps. Malgré nos 65% de possession, nous ne nous sommes créés que 2 occasions. Ils ont tué le "flow" offensif que nous parvenions à installer depuis quelques matchs", regrette l'entraîneur des Pandas.

"Puis, en seconde période, ils ont mis l'impact nécessaire. Ca aurait été très bien de prendre un point, mais j'accepte cette défaite. Cette lutte pour le maintien va être pleine de surprises, on a vu que OHL a battu Genk", pointe Kohfeldt. "Nous devons juste gérer notre frustration et garder notre énergie pour le match à Malines. J'espère recroiser Charleroi à deux reprises... en Playoffs 2".