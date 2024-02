Mercato fini, vraiment ? Le Standard surprend avec un transfert de dernière minute

Seydou Fini est un joueur du Standard. Les Rouches ont eu nouvelle fois activé la connexion avec la Genoa.

Attendre la dernière heure du mercato pour officialiser la venue d'un joueur nommé Seydou Fini et ainsi clôturer son marché en beauté : le Standard l'a fait et offre du même coup plus de possibilités à Ivan Leko en attaque.

✍ 𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 Seydou 🇮🇹



📝 NEWS | 𝐒𝐞𝐲𝐝𝐨𝐮 𝐅𝐢𝐧𝐢 est notre dernier renfort hivernal 👉 https://t.co/c8ombHfu6A 🔴⚪



📝 NEWS | 𝐒𝐞𝐲𝐝𝐨𝐮 𝐅𝐢𝐧𝐢 is onze laatste winterversterking 👉 https://t.co/m6u2PKh4jo 🔴⚪#RSCL #COYR pic.twitter.com/fRh4lI4Z38 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) February 1, 2024

Du haut de ses 17 ans, l'international espoir chez les U18 italiens est en effet une belle promesse de la Genoa. Formé au club, l'ailier droit évoluait majoritairement avec la Primavera en cette première partie de saison. Avec des chiffres plutôt intéressants : 5 buts et 3 assists en 10 matchs.

Cela lui a même valu trois montées au jeu en Serie A avec l'équipe fanion. Le voici désormais prêté en bord de Meuse jusqu'à la fin de la saison.