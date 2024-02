Eupen s'offre un international indonésien sur le gong !

Les Pandas ont officialisé leur dernière recrue du mercato : Shayne Pattynama. L'information est tombée dans les dernières minutes du mercato.

Il y aura eu beaucoup d'officialisations de transferts dans les clubs belges durant les dernières heures du mercato ce jeudi soir. Parmi celles-ci, on retrouve l'officialisation de l'arrivée de Shayne Pattynama à Eupen.

L'international indonésien (6 sélections, 1 but) arrivé libre de tout contrat en provenance du club norvégien de première division Viking FK Stavanger, qu'il a quitté depuis le 31 décembre dernier.

Il s'est lié pour deux ans et demi avec les Pandas et possède donc un contrat portant jusqu'au 30 juin 2026.

Pattynama a été formé chez les jeunes de l’Ajax Amsterdam et du FC Utrecht. Il a commencé sa carrière avec le FC Utrecht II et le SC Telstar, en deuxième division néerlandaise entre 2017 et 2021.

Il s'agit de la deuxième arrivée du mercato pour Eupen après celle de Renaud Emond en provenance du Standard. Au rayon des départs, on ne retrouve que celui en prêt de Jan Gorenc, parti au NK Bravo, club de première division slovène.