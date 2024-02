Un transfert phare pas disponible tout de suite pour l'Antwerp, qui "prend un risque"

Mark Van Bommel a annoncé en conférence de presse que son renfort phare de l'hiver, Eliot Matazo, n'allait pas tout de suite pouvoir jouer. Un risque calculé.

Après avoir perdu Arthur Vermeeren dès ce mercato hivernal, l'Antwerp devait se renforcer au milieu de terrain et a donc été chercher le grand talent belge Eliot Matazo (21 ans). Un joueur que l'on présente depuis des années comme l'un des espoirs de notre football, mais qui manquait de temps de jeu à l'AS Monaco (6 matchs en début de saison, puis le banc et une blessure ces dernières semaines).

Prêté jusqu'au terme de la saison, Matazo va donc tenter de se lancer. Mais il n'est pas encore dans le rythme, après avoir été absent en décembre et janvier pour raisons musculaires. "Le staff médical essaie de le faire revenir dans le coup le plus vite possible. Mais jouer dès la semaine prochaine, que ce soit en Coupe contre Ostende ou contre le RWDM, paraît difficile", révèle Mark Van Bommel en conférence de presse dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Le renfort clef de l'Antwerp pour cet hiver arrive donc hors de forme, ce qui peut paraître risqué. "Oui, c'est un risque que nous avons décidé de prendre. Mais je ne qualifierais pas ce transfert de transfert panique, nous ne l'avons pas pris parce qu'il fallait absolument quelqu'un", affirme Van Bommel.