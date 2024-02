"Dans un monde idéal..." : le plan inattendu d'Eden Hazard pour vivre à fond sa retraite

Eden Hazard a fait ses adieux au football professionnel l'été dernier. C'est désormais certain, on ne l'y reverra plus.

Ces derniers jours, Eden Hazard s'est complètement lâché sur sa vision très personnelle du football professionnel. Et cela ne s'arrête pas là : l'ancien Diable Rouge a également fait part de ses plans pour profiter au mieux de sa retraite. Là non plus, Eden ne veut pas faire les choses à moitié : "Dans un monde idéal, je pars loin dans les montagnes, de manière autosuffisante, avec un troupeau de moutons, même si je ne suis pas berger. Ou alors un tour du monde avec les enfants dans un camping-car. Moins j’ai d’attention, mieux c’est" déclare-t-il au Laatste Nieuws. La médiatisation propre au football professionnel, Eden Hazard est content de la laisser dans son rétroviseur : "J’ai aimé être sous les projecteurs, être le meilleur d’une équipe. C’était génial, mais je n’en avais pas besoin d’être heureux. Ca ne va pas me manquer. J’aimais le football professionnel, mais je ne veux pas y retourner. Tout à fait sûr".