Marouane Fellaini salué par l'un des hommes qui ont fait sa carrière : "Tu seras toujours l'un des miens !"

Ce samedi, Marouane Fellaini a annoncé prendre sa retraite à l'âge de 36 ans. II a été salué par un entraîneur qui l'a bien connu : José Mourinho.

Le monde du football a salué la retraite d'un joueur atypique ce samedi : Marouane Fellaini. Rentré de Chine après 5 ans à Shandong, l'ex-Diable Rouge a décidé de mettre un terme à sa carrière. L'un des entraîneurs ayant le plus compté pour lui, c'est un certain José Mourinho, qui en avait fait un pilier à Manchester United.

Le "Special One", actuellement sans club depuis son licenciement de l'AS Rome, a salué son ancien joueur : "Je n'oublie pas celui qui m'a donné tout ce qu'il pouvait me donner. Tu étais et seras toujours l'un des miens. Félicitations pour ta carrière et repose ces chevilles qui ont tant souffert", écrit Mourinho sur son compte Instagram.

Lors de son passage à Manchester United, Fellaini a disputé 177 matchs et a surtout été un joueur important de l'équipe qui a remporté l'Europa League et la Coupe de la Ligue sous Mourinho en 2016-2017 (47 matchs toutes compétitions confondues).