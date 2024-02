L'Union passe à l'action après les faits d'attouchements sexuels au Parc Duden

Une réponse concrète de l'Union Saint-Gilloise était attendue suite aux faits d'attouchements sexuels constatés en tribune. Elle est survenue, détaillée dans un communiqué du club.

Hier, l'Union Saint-Gilloise a pris connaissance du témoignage de supportrices faisant état d'attouchements sexuels subis en tribune. Le club a réagi en publiant un communiqué qui détaille plusieurs actions à venir.

Pour les prochains matchs (à commencer par ce soir à Bruges), les stewards ont été briefés : "Nos stewards ont été chargés d'intervenir immédiatement en cas de gestes déplacés. Les stewards et le personnel de sécurité constituent le premier point de contact pour les personnes qui ne se sentent pas en sécurité ou sont témoins de faits nécessitant un signalement".

Mais au-delà de ça, l'Union entend tout faire pour que le Parc Duden reste un lieu où tout le monde puisse se sentir en sécurité : "Dans les jours et les semaines à venir, le club s'entretiendra avec des experts et des organisations locales expérimentées dans l'organisation de grands événements pour veiller à la sécurité et à l'intégrité de toutes les personnes présentes dans notre stade. Nous entendons ainsi mettre en place un système de signalement très efficace destiné à garantir la sécurité au sein de nos tribunes". Le communiqué complet est à retrouver en cliquant ici.