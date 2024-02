Eupen doit-il se la jouer "franchise NBA" ?

La fin de saison de l'AS Eupen ne sera pas de tout repos. Vu les adversaires et la position au classement, les Pandas doivent-ils déjà se concentrer sur les 6 matches les plus importants de la saison.

Dire qu'Eupen est dans la mouise, c'est un euphémisme. En effet, à 6 rencontres de la fin de la saison, les Pandas sont à la 15ème place, avec trois points de retard sur le premier club non relégable, OHL. D'un point de vue comptable, on pourrait se dire que tout est encore possible, mais il y a le calendrier.

Les futurs adversaires des Germanophones ? Le Club de Bruges, La Gantoise, le Cercle, Anderlecht, STVV et le Standard. Autant dire que ce sera compliqué pour les coéquipiers de Renaud Emond de prendre des points sur les 18 qu'il reste en jeu.

Eupen doit-il déjà penser aux play-downs ?

Est-ce qu'on pourrait dès lors imaginer, à l'instar de ce qui peut se faire en NBA ou en NFL, voir les Pandas faire du tanking ? En gros, pour les non-connaisseurs, il s'agirait de laisser filer les matches sans trop se battre pour les remporter. En ce qui concerne les franchises américaines, cela permet à l'équipe d'être plus haut dans la draft la saison prochaine. Pour Eupen, il s'agirait surtout de bien se préparer pour les 6 matches des play-downs.

Que pourrait-on entendre par préparation ? Le fait d'arriver en fin de saison sans joueur suspendu ou sans joueur sous la menace d'une suspension, de soigner les petits bobos et faire en sorte que tout le monde soit à 100% avec une grosse détermination. Enfin, on le sait, si une équipe se bat jusqu'au bout pour se sauver et doit jouer les play-downs, il y a une dimension psychologique à ne pas négliger et une déception à avaler. Si on est déjà préparé à aller au combat, des points pourraient se gagner.

Le chemin le plus "simple" pour Eupen afin de se maintenir serait de terminer à la 12ème place, mais est-ce possible ? En football, il ne faut jamais dire jamais et le mieux n'est-il pas de se préparer à toutes les éventualités ?