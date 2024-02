La déclaration forte de Miron Muslic, qui fait sensation avec le Cercle de Bruges

Le Cercle de Bruges est l'invité surprise de ce top 6, et compte bien y rester. Miron Muslic, coach à succès des Groen & Zwart, est en confiance.

La victoire du Cercle de Bruges en déplacement à La Gantoise est un énorme tournant dans la saison des deux clubs. Si Gand reste dans le top 6, le Cercle y est rentré et ne compte plus en sortir. Même si prendre les trois points à la Gent Arena était inattendu au vu du match : "Nous tirons deux fois et marquons deux fois. Parfois, il faut de la chance", reconnaît Miron Muslic.

"Ce sont trois points très importants pour nous contre une bonne équipe comme La Gantoise", continuait le Bosnien en conférence de presse d'après-match. On pensait pourtant le Cercle en grande difficulté après l'expulsion de Nazinho. "Résister à leurs vagues d'attaques avec un homme en moins, c'est génial", se réjouit Muslic, qui déborde de confiance désormais.

Pour l'entraîneur du Cercle, cela ne fait plus aucun doute désormais : "Le top 6 ? Nous allons tout faire pour y rester, et aucune équipe ne va nous en déloger", affirme-t-il. Étant donné que l'Antwerp compte désormais 5 unités d'avance sur le 7e, tout se jouera probablement entre le Cercle, Gand et Genk. Deux places pour trois clubs...