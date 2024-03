Le verdict est tombé : l'Union sans deux joueurs cadres pour affronter Louvain, mais Blessin enregistre un retour important

La qualification pour les huitièmes de finale de Conference League au détriment de l'Eintracht Frankfurt a tout de même laissé des traces au sein de l'effectif de l'Union Saint-Gilloise.

Pour le déplacement à Louvain, samedi (18h15), Alexander Blessin sera privé de Kevin Mac Allister, sorti blessé contre le Club de Bruges, et de Loïc Lapoussin, déjà épargné contre le Club après sa montée au jeu contre le Standard. Une décision logique, afin de préparer le quart de finale de Coupe d'Europe contre Fenerbahçe et permettre à ces deux joueurs de recharger les batteries avant le sprint final.

Au rayon des retours, le coach unioniste enregistre celui de Lazare Amani, remis de sa blessure à la cheville. En revanche, Fedde Leysen et Kevin Rodriguez sont toujours absents.

👉 Off to Leuven to secure first place in the regular season and European football next season. #OHLUSG pic.twitter.com/VHBcrObRin