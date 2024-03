Une visite médicale à Anderlecht pour finalement signer à Genk : Tolu Arokodare revient sur le lapin posé aux Mauves

Il y a un an, Tolu Arokodare avait été l'un des feulletons du mercato hivernal. Et il ne regrette pas d'avoir choisi Genk au détriment d'Anderlecht.

Les contentieux sont nombreux ces derniers mois entre Anderlecht et Genk. Outre le dossier du penaltygate, les deux clubs sont déjà en froid depuis l'affaire Tolu Arokodare. Convoité de longue date par le Sporting, le buteur nigérian avait effectué sa visite médicale à Anderlecht pour se rétracter au dernier moment et rejoindre les Limbourgeois.

Lors de son premier match face aux Mauves, il rajoutait encore un peu plus d'huile sur le feu en égalisant avant d'adresser un signe au parcage visiteur. Il est aujourd'hui revenu dans Het Belang van Limburg sur ce transfert polémique.

Arokodare explique qu'il a été vexé de ne pas être la priorité des dirigeants bruxellois, qui ne l'ont approché qu'en fin de mercato : "Je n'étais certainement pas leur premier choix. Ils m'auraient abandonné de la même manière si un attaquant plus haut placé dans la hiérarchie s'était manifesté. J'ai choisi Genk plutôt qu'Anderlecht parce que je me sentais plus à l'aise avec le projet qu'ils me proposaient".