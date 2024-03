Un club de Pro League prend les devants pour protéger l'un de ses joueurs, victime d'abus sur les réseaux sociaux

Tolu Arokodare n'a pas vécu une rencontre facile contre le Club de Bruges. Mais l'après-match qu'il a vécu était tout simplement ignoble.

Hier, après le match perdu 0-3 face au Club de Bruges, Tolu Arokodare a reçu une série de réactions racistes sur les réseaux sociaux. A l'image de Joseph Nonge, qui a connu le même sort après avoir concédé un penalty avec la Juventus, Arokodare a été victime d'un torrent de haine et d'injures après avoir raté le sien.

Aujourd'hui, Genk a réagi, via un communiqué : "Le KRC Genk et toutes les personnes impliquées dans le club condamnent ces réactions à 100%. Le racisme n'a pas sa place. Ni dans les stades de football, ni sur les réseaux sociaux, nulle part. Malheureusement, le racisme est encore profondément ancré dans le football et, par extension, dans la société dans son ensemble".

𝗡𝗢 to racism!

Ons antwoord op de racistische reacties aan het adres van Tolu Arokodare.



🔗 https://t.co/YMzMazhtKk pic.twitter.com/o0yiVgklPv — KRC Genk (@KRCGenkofficial) March 4, 2024

Plus que des mots, le Racing veut passer à l'acte : "C’est une responsabilité partagée de mettre un terme à cela. En tant que club, nous faisons tout notre possible pour retrouver les responsables et les dénoncer à la police". La lutte sera visiblement encore longue.