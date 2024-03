Alexander Blessin, sur le départ comme Mazzù et Geraerts ? L'Union ne veut pas se laisser faire, cette fois !

Voilà trois saisons que l'Union Saint-Gilloise épate tout le monde. Mais à deux reprises, en fin de saison, le club a vu filer son entraîneur vers d'autres horizons.

Felice Mazzù direction le RSC Anderlecht en 2022 ; Karel Geraerts qui décide de quitter le club en 2023 pour signer quelques mois plus tard à Schalke 04. L'Union Saint-Gilloise a vécu des intersaisons mouvementées depuis sa remontée en D1A, perdant son coach après chaque saison trois étoiles réalisée. Et sans surprise, Alexander Blessin serait déjà courtisé en vue de la saison prochaine.

Il faut dire que Blessin n'est pas un nouveau venu : entraîneur de l'année quand il dirigeait le KV Ostende, il a ensuite pris la tête du Genoa, où les résultats n'ont pas reflété son travail très apprécié en Italie. Avant tout cela, l'Allemand de 50 ans avait également acquis une belle réputation à la tête des jeunes du RB Leipzig. Selon le Nieuwsblad, c'est d'ailleurs de Bundesliga que viendrait désormais un intérêt croissant pour l'entraîneur de l'USG.

Blessin est reconnaissant envers l'Union

Mais contrairement aux deux saisons précédentes, la direction unioniste ne veut plus être prise au dépourvu. Blessin a un contrat de deux ans avec une option pour une saison supplémentaire, et ses relations avec le club sont au beau fixe. C'est notamment sur le plan privé que l'Union a apporté un soutien sans faille à son entraîneur.

En effet, la femme d'Alexander Blessin a subi une très grave infection de la moëlle épinière, et l'Union Saint-Gilloise laisse l'entière liberté à son coach de se rendre à son chevet chaque semaine à Stuttgart. Il leur en est très reconnaissant, et cette reconnaissance pourrait faciliter d'éventuelles négociations dans le futur, écrit le Nieuwsblad.

Bien sûr, l'Union a aussi pour politique de ne pas payer de salaires démesurés à ses joueurs comme à son staff, ayant prouvé que tout le monde était "remplaçable". Si un club venait avec une offre impossible à refuser et qu'Alexander Blessin y trouvait à la fois les garanties professionnelles et privées recherchées, un départ ne serait pas exclu. Mais la sérénité règne, et c'est déjà une bonne chose...