Ronny Deila, l'énergie du désespoir : "Il sent que c'est fini pour lui"

Malgré la qualification du Club de Bruges pour les quarts de finale de la Conference League, le coach Ronny Deila est toujours sous pression.

Ronny Deila vit une saison compliquée à la tête du Club de Bruges. Le coach norvégien est très souvent la cible de critiques. Suite aux résultats, qui ne sont pas à la hauteur des ambitions du Club, le Norvégien sent la pression de la direction.

Récemment, il s'est fendu d'une déclaration choc, directement adressée à ses dirigeants : "S'ils veulent changer d'entraîneur, ils peuvent le faire. Mais ensuite, ils devront tout recommencer."

Pour l'ancien Diable Rouge Franky Van Der Elst, désormais analyste pour le Nieuwsblad, Deila sent bien que sa tumultueuse aventure au Club de Bruges arrive à sa fin. Selon Van Der Elst, "ce sont les déclarations d'un entraîneur qui sent que c'est fini". "Irrité, un entraîneur devient, disons, plus libre dans ses propos."