L'Antwerp craint le pire : "Il y a un risque qu'il parte en fin de saison"

L'Antwerp pourrait-il perdre Mark Van Bommel en fin de saison ? Le risque est bien sûr très élevé.

Après le doublé la saison passée, l'Antwerp est encore en lice pour remporter la Coupe de Belgique et même, après tout, le titre de champion de Belgique en cas de remontée improbable. Le travail de Mark Van Bommel depuis son arrivée est titanesque.

Et alors que plusieurs joueurs ont déjà quitté l'Antwerp et rapporté gros, il y a fort à parier que Van Bommel sera lui aussi courtisé l'été prochain. Sa réputation à l'échelle internationale était déjà bonne avant d'arriver au Bosuil, et le Néerlandais n'a depuis fait que faire grimper sa cote.

Sven Jaecques, CEO de l'Antwerp, le sait bien et est préparé au pire l'été prochain, à savoir un départ de son entraîneur vedette. "Il est encore sous contrat jusqu'en 2025 ici, mais nous ne sommes pas stupides, bien sûr", reconnaît-il dans le Nieuwsblad.

"Nous avons remporté le doublé la saison passée, nous sommes encore dans la course au(x) titre(s) cette saison... Si des grands clubs frappent à notre porte, il y a des chances qu'il parte", continue Jaecques, qui assure que le cas échéant, il ne mettra pas de bâtons dans les roues de Van Bommel.

"Nous n’arrêterons pas les joueurs ou les entraîneurs s’ils peuvent franchir un cap", conclut Sven Jaecques. Mais ce sera pour plus tard : ce samedi, l'Antwerp se déplace à Anderlecht pour frapper fort d'emblée et rester dans la course au titre.