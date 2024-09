Pourquoi Wout Faes devient, sans faire de bruit, l'une des rares satisfactions de l'année 2024 des Diables

Dans le brouillard défensif qu'ont connu les Diables en France, un homme est sorti du lot : Wout Faes qui, sans faire de bruit, assure plus que jamais au centre de la défense.

Quand on parle de nouvelle génération et de préparation du futur, voir Wout Faes en qualité d'indiscutable au sein de la défense centrale des Diables étonne parfois.

Le joueur de 26 ans n'est pas le plus élégant, ni celui au plus beau CV, ni même ce défenseur capable de marquer très facilement sur phase arrêtée (11 buts depuis ses débuts en club, en 2016). Pourtant, Faes n'est rien d'autre qu'un titulaire aux yeux de Tedesco, et il y a bien une raison à ça.

Un défenseur devenu plus fiable

Si Koen Casteels fut probablement le meilleur Diable à Lyon, Wout Faes a assurément été l'un des meilleurs joueurs de champ, si pas le meilleur. L'un des seuls, si pas le seul, à tenir la route et à remplir son rôle au sein du Groupama Stadium.

Avec énormément de conviction et d'envie de bien faire, le joueur de Leicester soigne progressivement les errements qui étaient les siens par le passé. Il devient, de plus en plus, un défenseur fiable.

OFFICIEL ! WOUT FAES est votre diable du match France - Belgique !

Ce qui progresse aussi, dans le jeu du natif de Mol, c'est sa passe longue, principalement avec son pied droit. Et c'est exactement ce qui pose problème lorsque c'est Zeno Debast qui est aligné à ses côtés en défense centrale, puisque les deux joueurs disposent de cette même qualité.

Lundi, Faes est parvenu à ouvrir le jeu à plusieurs reprises pour Jeremy Doku, qui a manqué de justesse dans le dernier geste. De son côté, Debast s'est retrouvé bridé de cette qualité, et n'a trouvé pratiquement que des passes latérales vers Arthur Theate.

L'une des satisfactions de 2024, et une progression qui pourrait se poursuivre

Le onze de base de Domenico Tedesco s'écrit, pour le moment, sans le nouveau joueur du Sporting Lisbonne. Parce que Maxim De Cuyper doit s'imposer à gauche, qu'Arthur Theate est le remplaçant désigné de Jan Vertonghen à gauche de la défense centrale, et parce que Wout Faes fait, tout simplement, mieux que lui, à droite. Moins technique, moins "beau", mais plus fiable, plus coriace.

Rate 6.9 (Sofascore)#leicester #lcfc #NationsLeague pic.twitter.com/uzx4EUA9wC — Jamie (@PlayingGCult) September 10, 2024

Longtemps moqué et souvent poursuivi par ses détracteurs, Faes est clairement en train de passer un cap dans son niveau de jeu. Celui qui était déjà l'un des meilleurs Diables à l'Euro a passé le cap de la 20e sélection internationale, et la Belgique n'a plus encaissé un but "pour sa pomme" depuis bien longtemps. L'une des satisfactions de l'année 2024 de l'équipe nationale, qui se confirme avec un temps de jeu de 100% depuis la reprise de la Premier League.