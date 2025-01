L'évidence Nicky Hayen, Hubert moins bien que Riemer, les grandes difficultés de Leko : qui a été le meilleur entraîneur de Pro League en 2024 ?

Nicky Hayen est l'entraîneur qui a pris le plus de points par match en 2024, dans notre championnat. Fait marquant : ses poursuivants... n'entraînent plus en Jupiler Pro League.

Qui dit fin d'année dit bilan. Cette semaine, la Pro League a publié un visuel reprenant les meilleurs bilans des entraîneurs, en 2024.

Sans aucune surprise, c'est Nicky Hayen qui occupe la première place. Alors que le Club de Bruges était mal en point, la saison dernière, l'entraîneur belge a permis aux Blauw & Zwart de remporter un 19e titre. Et cette saison, les Brugeois sont dans le sillage du Racing Genk.

Le plus proche poursuivant de Nicky Hayen n'est autre qu'Alexander Blessin, l'ancien entraîneur de l'Union, qui a rejoint la Bundesliga et Sankt Pauli cet été. Quatorzième, l'entraîneur allemand est toujours en poste.

Derrière eux, c'est un certain Brian Riemer qui occupe la troisième place. Si le jeu mis en place par David Hubert convient mieux à Anderlecht et ses supporters, l'ancien intérimaire ne fait, pour le moment, pas mieux que le Danois.

Pour terminer le classement, on retrouve Hein Vanhaezebrouck, Thorsten Fink, "victime" de son semestre à Saint-Trond, et une mention très honorable : Besnik Hasi. David Hubert arrive juste derrière le coach de Malines, avec un bilan de 1.62 point par match. Ivan Leko affiche quant à lui un maigre bilan de 1.05 point par match, au Standard. A peine plus que le rythme d'un descendant, estimé à 1 point par match.