En guerre avec son public, Oday Dabbagh pourrait finalement trouver une porte de sortie

Oday Dabbagh pourrait bien quitter le Sporting Charleroi dans les dernières heures du mercato. Un club écossais se serait renseigné.

Oday Dabbagh n'est plus en odeur de sainteté auprès des supporters du Sporting Charleroi. Après une longue période de disette qui lui avait été reprochée, le Palestinien, un peu victime du manque d'ambition de ses dirigeants sur le mercato, avait mal réagi vis-à-vis du public après un but.

Provoquant le public, et ce à plusieurs reprises, Dabbagh est désormais sifflé et hué à chaque apparition au Mambourg. Un départ semble la seule issue, d'autant plus parce que Charleroi aimerait renforcer l'attaque mais doit libérer une place d'extra-communautaire.

Pendant plusieurs jours, on a cru qu'Oday Dabbagh signerait au Wydad Casablanca. Mais aucun accord n'a finalement été trouvé pour que l'attaquant signe au Maroc. Cela semblait fermer temporairement la porte à un départ.

Ce lundi, une nouvelle rumeur surgit : Dabbagh serait dans le viseur d'Aberdeen, selon le Daily Record, quotidien écossais. Les Dons seraient en discussions avec Charleroi pour le prêt de l'international palestinien de 26 ans jusqu'en fin de saison.

Point important : Nuno de Almeida, chef du recrutement d'Aberdeen, travaillait à Arouca lorsque Oday Dabbagh y jouait à l'époque, avant sa signature à Charleroi. Cela explique cet intérêt a priori sorti de nulle part. Reste à voir si toutes les parties parviendront à un accord avant ce soir.