Le Standard a une nouvelle piste pour le poste de gardien de but : un international formé à Manchester City !

Le Standard se cherche un nouveau gardien de but, suite au départ d'Arnaud Bodart. Il pourrait venir d'Angleterre.

Le départ d'Arnaud Bodart a laissé le Standard un peu dépourvu au poste de gardien de but. Malgré les promesses de début de saison de Mathieu Epolo et l'expérience de Laurent Henkinet, Ivan Leko aimerait voir la concurrence se renforcer pour la fin de saison.

On a un moment évoqué la piste Lucas Pirard en provenance du KV Courtrai, mais celle-ci semble s'être refermée. En effet, à sa place, le Matricule 16 se serait tourné vers un portier... de Premier League. Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato belge, nous révèle que le Standard s'intéresserait de près à Gavin Bazunu (22 ans).

Un nom peu connu chez nous, mais qui ne manque pourtant pas d'états de service. Bazunu est en effet international irlandais à 22 reprises, et était sur le banc lors du match amical entre la Belgique et l'Irlande en mars dernier.

Un "vrai" gardien de Premier League

Depuis plusieurs années maintenant, Gavin Bazunu est vu comme le n°1 habituel de l'Irlande, lui qui a été formé à Manchester City. Parti à Southampton en 2022, il a disputé une saison complète en Premier League dans la foulée, avant de disputer 41 matchs de Championship la saison passée. Bref : pas un n°2.

Cette saison, cependant, Bazunu n'est pas encore apparu en équipe A, et pour cause : plus tôt dans l'année, il a souffert d'une rupture du tendon d'achille, dont il se remet seulement récemment. Ce prêt au Standard serait donc une façon pour lui de se relancer et une chose est sûre : il arriverait pour être titulaire.