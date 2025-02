Mercato terminé à Anderlecht ? Cela ne devrait plus beaucoup bouger chez les Mauves

Avec l'arrivée d'Elyess Dao, Anderlecht a réalisé son dernier transfert entrant du mercato d'hiver. Il pourrait cependant encore y avoir des départs.

Le RSC Anderlecht a été très actif cet hiver. En plus d'Elyess Dao, annoncé ce lundi, Adryelson, Lucas Hey et César Huerta ont renforcé l'équipe. Enzo Sternal et Ibrahim Kanaté sont quant à eux arrivés pour les Futures. Enfin, Cédric Hatenboer a déjà été officialisé, et arrivera l'été prochain.

Sauf énorme surprise, le mercato entrant du Sporting est donc terminé. Cela ne signifie pas que des départs ne sont plus à prévoir : Francis Amuzu reste dans une situation particulière. Il semblerait que Naples et le Paris FC se soient retirés le concernant. Grêmio serait donc la derniere piste plausible pour Amuzu... et il faudra peut-être patienter, car le mercato entrant au Brésil restera ouvert jusqu'au 28 février.

Enfin, en début de journée, la presse allemande annonçait que Luis Vazquez pourrait éventuellement partir pour le Hertha Berlin. Le RSCA n'était pas contre, mais réclamait un prêt payant, ce que le club de Bundesliga ne souhaiterait pas accepter. Sauf offre correcte, Vazquez restera - mais Dao vient le concurrencer.

Le RSC Anderlecht estime avoir renforcé les lignes là où c'était nécessaire, et comtpe désormais sur David Hubert pour mettre l'effectif en place. Chaque poste apparaît doublé : reste désormais à voir ce qu'il en est de la qualité des recrues.

David Hubert avait déjà déclaré la semaine dernière que des choix difficiles seront faits et que certains joueurs devront se battre pour leur place dans le noyau de l'équipe. Ce sera d'autant plus vrai si, dans les semaines à venir, les Mauves sont éliminés de l'une ou l'autre compétition...