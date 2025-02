Affaire à suivre : Geoffry Hairemans sera libre en fin de saison, deux clubs sur le coup

Véritable pilier de Malines et de notre championnat, Geoffrey Hairemans n'a toujours pas prolongé chez les Malinois. Son contrat prenant fin au terme de cette saison, les yeux sont rivés vers sa future destination.

Approché par Westerlo en début de mercato, Malines avait refusé car ils ne voulaient pas le laisser partir chez un concurrent. Un mois plus tard, la situation n'a pas bougé du côté du joueur et un autre club montre de l'intêret.

Ce club, c'est l'Antwerp, ex-club de Hairemans et très intéressé par un retour à la maison. Hairemans, qui a connu une montée en D1 avec le Great Old qu'il a ensuite quitté en 2019, pourrait signer son grand retour au Bosuil, selon le Nieuwsblad.

Avec le départ à la retraite de Toby Alderweireld en fin de saison, le club pourrait avoir besoin d'un nouveau clubman, ce que pourrait être Hairemans, lui qui compte déjà 138 matchs avec le Great Old. De plus, un belge gratuit sur le marché, cela ne se refuse pas.

Âgé de 33 ans, l'ailier est toujours présent dans le système malinois avec 18 matchs joués sur 24 possibles cette saison. Il se montre néanmoins moins efficace qu'auparavant avec un but et deux passes décisives. Expérimenté, il apporte toujours un plus dans le jeu même sans être à la conclusion.

Affaire à suivre donc pour Geoffry Hairemans, dont on imagine qu'il privilégierait lui-même un retour au bercail à toute autre solution.